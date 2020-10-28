Başkan Büyükgöz esnaflara Türk Bayrağı hediye etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e esnaf ziyaretinde belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Büyükgöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında iş yerlerine asmaları için bayrak hediye etti. Esnafın Cumhuriyet Bayramını ve Mevlid Kandilini kutlayan Başkan Büyükgöz, “Zor zamanlardan geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Allah onlara fırsat vermesin birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.