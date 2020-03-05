Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi

Busworld Türkiye Uluslararası Otobüs Endüstrisi İhtisas Fuarı'nda ‘Akıllı Şehirler İçin Sürdürülebilir Otobüs Sistemleri' konusunda bir konferans verdi.

Busworld Türkiye Uluslar arası Otobüs Endüstrisi İhtisas Fuarına katılmak üzere İstanbul'da. Başkan Büyükgöz, toplu ulaşım araçlarının başında gelen çeşitli otobüs sistemlerinin sergilendiği fuarda incelemelerde bulundu. Başkan yardımcısı Yusuf Burkut'un da kendisine eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Akıllı Şehirler İçin Sürdürülebilir Otobüs Sistemleri' konusunda bir konferans da verdi. Yerel yöneticilerin yanı sıra sektörün temsilcilerinin de yer aldığı katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasına Gebze'nin stratejik konumu ve ulaşım aksları arasındaki yeri hakkında bilgi vererek başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Uluslararası ulaşım akslarının geçtiği e5, tem, kuzey Marmara otoyolu, raylı sistem Marmaray'ın geçtiği bir kent Gebzemiz” dedi.

“Konut alanları ve iş alanları ilişkisi kuzey-güney bağlamında cereyan ediyor” ifadelerine yer veren Büyükgöz, “Aynı zamanda ülkenin doğu batı istikametindeki uluslar arası aksları kentimizden geçiyor. Aynı zamanda bir sanayi kenti kimliğini barındıran Gebze'mizde mesai saatleri bitim ve başlangıcında meydana gelen trafik akışı otobüs servis sistemleriyle sağlanıyor. Sanayi bölgelerine sağlayan otobüs seferleri kenti sabah akşam trafik yüküyle karşı karşıya bırakıyor. Buna çözüm olarak kent merkezi başta olmak üzere ‘by pas' hatlarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmaların hızla sürdüğü Gebze-Darıca metro hattının yanı sıra mevcut trafik yükünü azaltmak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde başlattığımız ulaşım master planı çalışmalarıyla çözümleri peyder pey hayata geçireceğiz” diye konuştu.