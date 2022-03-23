Başkan Büyükgöz, gençlerle buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi'nde ders çalışan gençlerle bir araya geldi.

Sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükgöz, öğrencilik yıllarında ve meslek hayatındaki deneyimleri paylaştı. İmkanlar doğrultusunda gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayan Büyükgöz, "Değerli genç kardeşlerim sizleri çok seviyor ve çok güveniyoruz. 2023 büyük Türkiye'sine yakışacak tam donanımlı genç kardeşlerimiz sayesinde ülkemiz daha gelişecek ve büyüyecektir. Milli ve manevi değerleri merkezinize alarak, kendinizi yarınlara hazırlayacak önemli adımları atarken bizler de size her türlü imkanı ve desteği vermek için durup dinlenmeden çalışacağız. Eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, konuşmasının ardından gençlere kitap hediye etti.