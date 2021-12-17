Başkan Büyükgöz, gençlerle kariyer sohbetinde buluştu

İlim Yayma Cemiyeti'nin yüksek öğretim erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle bir araya gelen Zinnur Büyükgöz, deneyimlerini ve belediye çalışmalarına ilişkin bilgileri gençlerle paylaştı. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nizamettin Kaya ve yurt yöneticileri tarafından ağırlanan Başkan Büyükgöz'e Başkan Yardımcısı Sedat Çelik de eşlik etti.

"Gayret gösterin"

Kendi eğitim hayatından örnek vererek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin gençlere yönelik yaptığı hizmetler ve projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Büyükgöz, "Hep beraber yaşadığımız ilçemiz Gebze; 485 bin yerleşik nüfuslu, 150 bin çalışanı istihdam eden, günlük nüfusu 1 milyon olan bir ilçe. Gebze'miz sizlerin almış eğitime paralel olarak, türlü iş ve gelişme fırsatları sunan bir yer. Genç kardeşlerim, eğitiminizi sürdürürken kendinizi geliştirecek imkanları en azami şekilde kullanmaya gayret gösterin. Gayret gösterin ki; iş hayatına ileride kolaylıkla entegre olabilesiniz. Biz de siz gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sunacak yatırımları Gebze'ye kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.