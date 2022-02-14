İhlas Haber Ajansı

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Başkan Büyükgöz, gününü gençlere ayırdı

Gençlerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sportif faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.


İlk olarak Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan voleybol takımını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Karacabey Belediyespor ile Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi müsabakasında karşılaşacak genç sporculara başarılar diledi. Ardından skate park alanına geçen Zinnur Büyükgöz, burada spor yapan gençlerle bir süre sohbet etti. Gençler için projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Büyükgöz, "Gençler istedi ikinci skate parkını Alaettin Kurt Stadyumu'nun yanına yaptık. Kaykay alanları dışında sosyal donatı alanları ve 2 basketbol sahasına sahip 2 bin 580 metrekare büyüklüğündeki projemizde son aşamadayız" dedi.


Madalyalar Büyükgöz'den


Skate park ziyaretinden sonra Gebze Gençlik Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Deneyap etkinliğine katılan Büyükgöz, gençlere başarılar diledi. Ardından Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Büyükgöz, son olarak da kadın futbol takımı müsabakasını izledi.

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