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Başkan Büyükgöz Hacı adaylarını uğurladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hacı adaylarını kutsal topraklara, “Bizler için, ülkemiz için dua edin” sözleriyle uğurladı.


Gebzeli hacıları kutsal topraklara Başkan Büyükgöz uğurladı. Kutsal topraklara hac görevlerini yerine getirmek için yola çıkan hacı adaylarını yalnız bırakmayan Başkan Büyükgöz, hacı adayları ve aileleriyle sohbet etti. Törende kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Şimdiden o kutsal toprakların bütün güzellikleri yaşamayı ve o rahmet kapılarındaki bütün rahmeti kendi üzerlerinde toplamış, affolunmuş, tövbeleri kabul olunmuş ve Rabbimizin bütün emirleri tazelemiş olarak ülkelerine, ailelerine dönmelerini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah hac vazifenizi şimdiden kabul eylesin. Bizler için, ülkemiz için dua edin. Bu ülkenin çok fazla duaya ihtiyacı var. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim mebrur olan hac ile sizleri dönmeyi nasip etsin. Günahlarımı af ola, yolculuğumuz hayır ola, geceniz mübarek ola, hepiniz haklarınız helal edin” dedi.


Törenin sonunda 166 Gebzeli hacı adayı 4 otobüsle hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıktı.

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