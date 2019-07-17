Başkan Büyükgöz, halk gününde Gebzelilerle buluşuyor

Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere ve çalışmalara yönelik görüş, talep ve önerilerini dinlemek adına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, düzenlediği halk günü programlarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşehrilerinin hizmetlere ve çalışmalara yönelik görüş, talep ve önerilerine önem veriyor. Başkan Büyükgöz, düzenlendiği Halk Günü programıyla vatandaşlarla birebir görüşerek, taleplerini dinledi önerilerini aldı. Başkan Büyükgöz'ün Gebzeli hemşehrileri ile bir araya geldiği Halk Günü programına Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlüleri katıldı. Vatandaşlarla tek tek görüşen ve taleplerini alan Büyükgöz, “Başkan seçilmeden önce her fırsatta ulaşılabilir başkan olacağımı ifade etmiştim. İlk olarak cep telefon numaramı kamuoyuna paylaştım, şimdide düzenlediğimiz Halk Günleri ile birebir vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizler vatandaşa hizmet etmek için bu makamlara seçilmiş kişileriz. Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek, onların dertleriyle dertlenmek, dertlerine çözüm bulmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle Gönül Belediyeciliği yapacağız, gönülleri kazanacağız. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz halk günümüzün önümüzdeki günlerde de devamını getirecek, Gebzeli hemşehrilerimizin dertlerine çözüm bulmak konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.