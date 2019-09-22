İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükgöz, “Halk Meclisi”nde müjdeyi verdi

Sultan Orhan Mahallesi sakinleriyle “Halk Meclisi” toplantısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otopark ve meydan projesinin müjdesini verdi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği “Mahalle Meclisleri”nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükgöz, son olarak Sultan orhan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Fatma Hanım Parkı'nda gerçekleşen Mahalle Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz toplantı öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden bahsetti.


Vatandaşlara hayata geçirilecek yeni projelerin müjdesini veren Büyükgöz, “İlyas Bey Camiinin yanında bulunan sağlık birimlerinin bulunduğu arazinin mülkiyeti hazineden belediyemize geçti. Buraya bir meydan yapılacak ve meydanın altı yer altı otoparkı olarak kullanılacak şekilde projesi hazırlanmış durumda. Karşı tarafta Sağlıklı Yaşam Merkezide tüm birimleri içine alacak şekilde projesi toparlanma sürecinde. Bir sonraki toplantımızda ihale ve yapım süresini sizlerle paylaşacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.