Başkan Büyükgöz iftarını gençlerle açtı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz iftarını, gençlik haftası münasebetiyle Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında gençlerle birlikte açtı. Gebze Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, Çayırova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin, Darıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu katıldı.

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençler, her yerde söylüyorum gelecek sizlerin, sizler geleceksiniz. Bu sebeple sizler bizler için çok önemlisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz bizlerin asli görevlerinden. Geçmişini bilen geleceğe sağlam adımlılarla yürüyen gençler yetiştirmek bu ülkenin geleceği için büyük önem taşıyor. Sizlere güveniyoruz” dedi.

Başkan Büyükgöz iftar öncesi masaları bir bir gezerek gençlerle sohbet etti. Başkan Büyükgöz iftar sonrası teravih namazını Güzeller Mahallesinde bulunan Hacı Salih Camiinde kıldı. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Nursaçan'nın sohbetine katılan Başkan Büyükgöz namaz sonrası cemaatle sohbet etti, Ramazan Aylarını tebrik etti.

Başkan Büyükgöz son olarak Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.