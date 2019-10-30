Başkan Büyükgöz kan bağışında bulundu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gölcüönü Meydanı'nda bulunan Kızılay Tırı'nda kan bağışında bulundu. Vatandaşları kan bağışına karşı duyarlı olmaya davet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kan demek hayat demek. Bugün kan bağışında bulunduk. Yapacağınız kan bağışları bir hayatın kurtulmasına vesile olabilir. Bu sebeple vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. İlerde yaşanacak bir afet durumunda Kızılay'ın hazır olması için bizlerin de sorumlu davranması ve düzenli kan bağışında bulunmamız gerekli” ifadelerini kullandı.