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Başkan Büyükgöz mesire alanlarını inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari, Cumaköy ve Ovacık’ta hayata geçirilecek mesire alanlarında inceleme yaparak teknik kadrodan projeler hakkında bilgi aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari, Cumaköy ve Ovacık'ta hayata geçirilecek mesire alanlarında inceleme yaparak teknik kadrodan projeler hakkında bilgi aldı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sahada inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. Başkan Büyükgöz, son olarak mesire yerlerini inceledi. Gebze Belediyesi tarafından projelendirilerek hayata geçirilecek mesire alanları için sahada inceleme yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e gezisinde başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Gebze'nin kırsal mahallerinden olan Mollafenari, Cumaköy ve Ovacık'ta yapılacak düzenlemelerle hayata geçirilecek olan mesire alanlarında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükgöz, “Proje aşamasının ardından hızla başlayacak uygulamayla hizmete sunacağımız mesire alanlarımız, çeşitli donatı alanlarıyla vatandaşlarımızı ağırlayacak. Gebzeli hemşehrilerimiz aileleriyle özellikle hafta sonları gelerek doğanın ortasında huzur içerisinde zaman geçirip dinlenebilecekler” dedi.

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