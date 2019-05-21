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Başkan Büyükgöz minik tekvandocuları ağırladı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün Tekvando branşında eğitim gören öğrenciler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün Tekvando branşında eğitim gören öğrenciler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti.



Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün Tekvando branşında eğitim gören öğrencileri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti. Öğrencilerin ziyaretlerinden memnun kalan Başkan Büyükgöz, “Öncelikle hepinize spor hayatınızda başarılar diliyorum. Gebze Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olacağız ve sizleri sporun her branşında destekleyeceğiz. Spor gençlerimizin gelişimi için çok önemli. Bu sebeple bir spor dalıyla ilgilenmeniz sizlerin hem fiziksel hem de psikolojik gelişimize katkı sunacaktır. Gelecek sizin sizler geleceksiniz. Bizlerin tüm çabası sizlerin en iyi şekilde yetişmesi” dedi.


Başkan Büyükgöz Tekvando kursu öğrencileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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