İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Büyükgöz müdürleri topladı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birim müdürleriyle ilk toplantısını gerçekleştirerek birimler hakkında brifing aldı.



Başkanlık makamı toplantı odasında başkan danışmanı Şakir Bitmez ve birim müdürleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birimler hakkında brifing aldı. Stratejik planda yer alan hedefler ve Gebze'ye kazandırılacak projelere ilişkin de değerlendirilmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Büyükgöz, “Vizyon Şehir Gebze” hedefine siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte ulaşacağız. Yapacak çok işimiz var. Gebze'mize en güzel hizmeti sunmak için birlikte, uyum içerisinde, durmadan, yorulmadan çalışacağız. En önemli görevimiz vatandaşa hizmet etmek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.