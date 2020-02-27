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Başkan Büyükgöz müdürlerini topladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürlerini toplayarak aylık faaliyet değerlendirmesinde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ayın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantı Gebze Belediyesi Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşti. Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Selamet Güner de katıldığı toplantıda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz birim müdürlerinden çalışmalar hakkında brifing aldı.


Toplantıda konuşan Başkan Büyükgöz, “Bizim tek gayemizin Gebze halkına hizmet olduğunu asla unutmamalıyız. Bu ortak amacımızı başarmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Her başarının bizlerin imzası, sizlerin, personelimizin emeği var. Temel ne kadar sağlam olursa yapı o kadar sağlam olur. İnşallah hep birlikte sağlam işlere, güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.

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