Başkan Büyükgöz muhtarlarla buluştu

Başkan yardımcısı Yusuf Burkut, Muhtarlar Derneği Başkanı Cevat Karaman ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle muhtarlarıyla hasbihal etti. “Biz hiçbir ayırım gözetmeksizin 400 bin Gebzelinin başkanıyız. Gebzeli hemşerilerimize hizmet üretmekle mükellefiz” diyerek selamlama konuşmasına başlayan Başkan Büyükgöz, “Bir projenin en doğru halini; o sokağı o caddeyi veya o mekanı kullananlar bilirler. Çünkü test edenler de onlardır. O proje hayatı kolaylaştırıyorsa doğrudur. Mahallelerdeki sorunların en yakın gözlemcisi, taleplerin ve isteklerin ilk elden ulaştığı makam olan muhtarlıkları biz çok önemsiyoruz. Muhtarlarımız doğru bilgiyi alma ve bu noktada ortaya çıkan eksiklerin giderilmesi için başlatılacak çalışmaların biçimlenmesinde, bizlerin oradaki göz ve kulağı. Bizim çözüm ortağımız olan siz değerli muhtarlarımızın mahallelerden gelen talepleri aktarabilmesi ve gerekli hizmetlerin hem tamamlanması hem de takibi için Muhtarlıklar Müdürlüğümüzü aktif hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Gebze mahalle muhtarlarıyla belirlenecek periyotlarla bir araya geleceklerini dile getiren Başkan Büyükgöz, toplantının son bölümünde muhtarlardan gelen talep, görüş ve önerileri de dinledi.