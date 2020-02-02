Başkan Büyükgöz muhtarlarla buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, muhtarlarla buluştu. Düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, toplantıda yaptığı konuşmasında Gebze'nin dört bir yanına kazandırılacak projeler ve hizmetlerin temelinde karşılıklı görüş alışverişi ve istişare olduğunun altını çizerek, “Rabbimden depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Kocaeli ve Gebze'de depreme hazırlık noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda tam teşekküllü arama kurtarma aracının temini için son aşamaya gelindi. Bunun yanında sivil savunma uzmanlığımız öncülüğünde bir kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekip sayısını gönüllülük esasına uygun şekilde arttırmayı hedefliyoruz'' dedi.

Yapılan imar çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Büyüköz, ‘'2019 yılını geride bıraktık. Bir yılımızın dolmasına 2 ay kaldı. 2019 yılında işletme ve bütçe disiplini, eksiklerin tespiti noktasında belirleme çalışmalarını tamamladık. 2019 yılında köylerle ilgili koyduğumuz hedefimizde bir değişiklik yok. Köylerin, kırsal yerleşim mahallelerimizde imarla alakalı sorunların çözülmesi önceliğimizdi. İmar uygulamalarını Pelitli ve Balçık mahallelerimizde başlattık. 2020 yılı sonuna kadar, 1/1000'lik planları olan bölgelerimizin şuyulandırmalarını tamamlayacağız. İkinci etapta da köy yerleşik alanlarıyla alakalı bir çalışmayı başlatacağız. Yerleşik alanlarda yapılaşmaya dönük var olan sorunların çözümünü kapsayacak bu çalışmamız. Bu çalışmaların ardından imar faaliyetlerini inşa faaliyetlerine döndürmüş oluruz. Yani açılmayan yollarla alakalı açma çalışmalarına başlayacağız şuyulandırması biten yerlerde” diye konuştu.