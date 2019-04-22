Başkan Büyükgöz Osman Hamdi Bey Müzesini inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar'da bulunan Osman Hamdi Bey Müzesi ve koruluğunda incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Sedat Çelik'in eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Müzesi içerisinde gerçekleşen yenileme çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, “Osman Hamdi Bey Müzesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Ben bütün Gebzeli hemşerilerimi yenileme çalışmaları tamamladıktan sonra ziyarete açılacak olan Osman Hamdi Bey Müzesine bekliyorum. Koruluk alanımız hali hazırda ziyaretçilere açık. Burada Gebzeli hemşerilerimiz yürüyüş yapabiliyor, ayrıca fotoğraf çekimi için de çok güzel bir alan sahip” dedi.