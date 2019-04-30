Başkan Büyükgöz özel çocukları unutmadı

Özel çocukların bu özel gününe Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcısı Sedat Çelik, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve aileler katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında özel çocukların eğitimlerinin önemine değindi. Başkan Büyükgöz, “Geleceğimiz çocuklarımız. Onların eğitimleri bu anlamda bizler için çok önemli. Tüm kurumlarımızla birlikte bu işin takipçisi olacağız. Üniversite işbirliğinde eğitimler verilecek” dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Allah bu özel çocuklarımızın ailelerine hayırlı ömürler versin. Her zaman evlatlarının yanlarında olmak nasip olsun. Çocuklarımız içinde sağlık sıhhat diliyorum. Son 15 yılda bu alanda eğitim kurumlarının sayısı arttı. Bu eğitim kurumlarımız sayesinde sosyalleşiyorlar. Özel çocuklarımız için devletimizin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Onlar çok özel ve özel ilgiyi hak ediyorlar” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından özel çocuklar davetliler için özel hazırladıkları gösterilerini gerçekleştirdi. Programın sonunda Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz özel çocukların resim sergisinin açılış kurdelesini yine özel çocuklarla birlikte kesti.