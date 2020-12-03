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Başkan Büyükgöz özel çocuklarla buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 Aralık Engelliler Günü’nde Gebze’de özel çocuklarla bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 Aralık Engelliler Günü'nde Gebze'de özel çocuklarla bir araya geldi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle Gaziler Dağı Atlı Binicilik Merkezi'nde düzenlenen programa ev sahipliği yaptı. Başkan Büyükgöz özel çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Çocukların ata bindiği ve gönüllerince vakit geçirdiği programda konuşan Başkan Büyükgöz, “Bu güzel evlatlar bize Allah'ın emaneti. Biz de bu emanet en iyi şekilde sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapmak için çaba göstereceğiz" dedi.


Başkan Büyükgöz daha sonra özel çocuklara hediyeler takdim etti.

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