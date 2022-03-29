İhlas Haber Ajansı

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Başkan Büyükgöz projeleri anlattı

Barış Mahallesi sakinleriyle toplantıda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalleye kazandırılan hizmetlere ve devam eden projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.


Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunun toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, mahalle sakinlerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan belediye hizmetleri ve Gebze'de devam eden projelere ilişkin sunum yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kıymetli mahalle sakini siz değerli hemşerilerimize katılımınızdan dolayı şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşerilerimizin talep ve önerilerini dinlediğimiz meclisimize yarın Güzeller Mahallemiz ile devam edeceğiz" dedi.


Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı, görüş ve önerilerini dinledi.

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