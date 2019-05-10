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Başkan Büyükgöz Şampiyonları ağırladı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Derneği’nin organize ettiği Masa Tenisi Turnuvasının Şampiyonu Gebze Belediyesi Masa Tenisi Takımı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Derneği'nin organize ettiği Masa Tenisi Turnuvasının Şampiyonu Gebze Belediyesi Masa Tenisi Takımı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti.


Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Derneği'nin organize ettiği Masa Tenisi Turnuvasının Şampiyonu Gebze Belediyesi Masa Tenisi Takımı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti. Antrenör Ahmet zor ve takım oyuncuları Muhammet Coşkun, Barış Tatoğlu, Ali Akyıldız, Ömer Terzi ve Necmettin Bektaş yeni dönemde kazandıkları ilk kupayı Başkan Büyükgöz'e getirdi.


Ziyaretten ve turnuvada elde ettikleri başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Biz Gebze Belediyesi olarak spora önem veren bir belediye olacağız. Spor insanların ve toplumun gelişmesine ve birlik beraberlik duygusunun artmasına vesile oluyor. Sporun hangi dalı olursa olsun hepsi çok önemli. Ben arkadaşlarımı bir kez daha başarılarından ötürü kutluyor, başarılanın devamını diliyorum” dedi.

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