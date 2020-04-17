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Başkan Büyükgöz semt pazarını denetledi

İlçede bulunan semt pazarlarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarını denetledi. Pazarlarda alınan virüs önlemlerine riayet edilip edilmediğini denetleyen Başkan Büyükgöz, pazarcı esnaflarına hayırlı işler diledi. Tatlıkuyu kapalı pazarı, Mevlana Kapalı pazarı, Adem Yavuz Kapalı pazarı, Hürriyet, Mimar Sinan, Mutlukent, İstasyon pazarlarını dolaşan Büyükgöz, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

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