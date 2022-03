Başkan Büyükgöz: "Sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz"

Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Halk buluşmalarımız, mahalle meclislerimiz, esnaf buluşmalarımız bunların hepsi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Çünkü sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Mahallesi sakinlerine konuk oldu. Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Bugüne kadar mahallede belediye tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerin yanı sıra Gebze'ye kazandırılacak projelere ilişkin de bilgi veren Büyükgöz, vatandaşların sorularını cevaplandırdı. Mahalle sakinlerinin hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini de dinleyen Büyükgöz, "Halk buluşmalarımız, mahalle meclislerimiz, esnaf buluşmalarımız bunların hepsi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Çünkü sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz. Bunu başarabilmek için de sizlerin fikirleri bizler için çok önemli. Burada söylediğiniz her şey direk muhatabına ulaşıyor. Burada başkan yardımcılarımız ve birim müdürlülerimiz her söyleneni not alıyor, yani hiçbir şey havada kalmıyor. Sorunlara çözüm üretiliyor. Halk meclisimize katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.