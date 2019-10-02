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Başkan Büyükgöz trafik denetimine katıldı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yaya geçidi kontrollerinde Gebze Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlere eşlik etti.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yaya geçidi kontrollerinde Gebze Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlere eşlik etti. Başkan Büyükgöz sürücülerden yayalara öncelik vermelerini istedi. “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla ülke genelinde düzenlenen kontrollerde sürücülerle sohbet eden Başkan Büyüköz, “Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Özellikle sürücülerin yayalar söz konusu olduğunda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yaya geçitlerinde öncelik yayaların ve bunu sürücülerin artık alışkanlık haline getirmesi gerekli. Bu konuda sürücülerimiz bilinçlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Büyükgöz'e yaya geçidi kontrolleri sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Başkan Yardımcıları Sedat Çelik ve Selamet Güner de eşlik etti. Sürücülerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşürler verdi. Hayırlı yolculuklar diledi.

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