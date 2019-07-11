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Başkan Büyükgöz, UCLG-MEWA yönetimine seçildi

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı konsey üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine seçildi.


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısında Gebze'yi temsil eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birliğin yeni döneminde konsey üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Ürdün'ün Amman şehrinde gerçekleştirilen olan Genel Kurul toplantısına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, 01/01 ve 31/12 2018 dönemi mali yönetim komitesi raporunun sunumunu da gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz birliğin yeni dönemine ilişkin duyuruyu, “Yeni dönemde konsey üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine Gebze Belediyesi olarak seçildik. Ülkemize, Kocaeli'mize ve Gebze'mize hayırlı olsun” şeklindeki sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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