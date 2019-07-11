Başkan Büyükgöz UCLG-MEWA yönetimine seçildi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısında Gebze'yi temsil eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birliğin yeni döneminde konsey üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Ürdün'ün Amman şehrinde gerçekleştirilen olan Genel Kurul toplantısına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, 2018 yılı dönemi mali yönetim komitesi raporunun sunumunu da gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükgöz, “Yeni dönemde konsey üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğine Gebze Belediyesi olarak seçildik. Ülkemize, Kocaeli'mize ve Gebze'mize hayırlı olsun” dedi.