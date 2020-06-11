Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Büyükgöz, gelen istek ve şikayetlerin, çözülmesi ve yerine getirilmesi için gerekli talimatları ilgili müdüre anında vererek sorunun hızla çözülmesine ağırlık veriyor. Geçtiğimiz günlerde Köşklüçeşme Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi. Başkan Büyükgöz, Köşklüçeşme Mahallesi 508 Sokak sakinlerinin yola hız kesici kasis yapılması talebini geri çevirmedi.

Mahalle sakinlerinin trafikte zaman zaman yaşanan hızlı araç kullanımına, yaya güvenliği için engel olması için hız kesici kasis yapılması talebini, ilgili müdürlüğe talimat vererek gerçekleştiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e bölge sakini vatandaşlar da teşekkür etti.