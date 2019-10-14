Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Bayrak törenine katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler; Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı.

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bu hafta Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı. Okula gelişlerinde okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Bol bol kitap okuyun

Öğrencilere derslerin dışında da kendilerini geliştirmeleri öğünde bulunan Başkan Büyükgöz; gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesini de yineledi. Başkan Büyükgöz'ün ardından gençlere hitap eden Kaymakam Güler de öğrencilere derslerinde zihin açıklığı ve başarılar diledi. Konuşmaların ardından Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencileri sınıflarına uğurladı. Törenin ardından derslikleri de ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.