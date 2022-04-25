Başkan Büyükgöz: "Yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir değer veriyoruz"

Yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in emaneti olan yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir değer veriyor, onların mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükgöz'ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Yapılan duanın ve okunan ezanın ardından oruçlar açıldı.

Programda konuşan Büyükgöz, "Bizler, yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu nedenle Peygamberimiz Hz. Muhammed'in emaneti olan yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir değer veriyor, onların mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Programın ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.