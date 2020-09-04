Başkan Büyükgöz Zabıta Haftası'nı kutladı

Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta memurları ile kahvaltıda bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı tebrik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Zabıta Haftası münasebetiyle kahvaltı programında zabıta personelleriyle bir araya geldi.

Eskihisar sahilde düzenlenen programda konuşan Başkan Büyükgöz, “Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir. Belediyelerin farklı alanlarında hizmet veren zabıtanın özel ve ayrı bir yeri vardır. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta ekiplerimiz, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek her zaman onların hizmetinde olmaya devam etmektedir. Fedakarca çalışmalardan dolayı sizlerin Zabıta Haftası'nı kutluyor ve görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Zabıta Müdürü Mehmet Umur ise, desteklerinden ötürü zabıta memurları adına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür etti. Toplantıda Başkan Yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner, Ali Kaya, Sedat Çelik ve birim müdürleri de hazır bulundu.