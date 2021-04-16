Başkan Büyükgöz'den çevreci kurumlara teşekkür belgesi

Uygulamaya koyduğu sıfır atık projesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre ödülü alan Gebze Belediyesi, çevre dostu uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Belediyesi tarafından, çevreye duyarlı kurumlara teşekkür belgesi takdim ediliyor. Gebze Belediyesi'nin geri dönüşüm faaliyetlerine sağladığı destek ve katkılarından dolayı Anadolu Sağlık Merkezi ve Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Başkanlık makamında düzenlenen törene Anadolu Sağlık Merkezi İdari Hizmetler Direktörü Murat Sümer ve Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel katıldı. Kurum yöneticilerine teşekkür belgesi takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Başlattığımız çevreci çalışmalara kurumların ve tüzel kişilerin desteği bizler için çok kıymetli. Her alanda başarı tüm paydaşların katkılarıyla elde edilebiliyor. Atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında yürüttüğümüz sıfır atık çalışmalarımız kapsamında ambalaj atıklarını hassasiyetle ayırarak bizlere yardımcı olan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımı ve kurum-kuruluşlarımızı sıfır atık çalışmalarımıza destek vermeye bir kez daha davet ediyorum” dedi.