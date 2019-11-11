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Başkan Büyükgöz'den eski Adliye binasını inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz belediyeye devredilen eski adliye binasında incelemelerde bulundu.


Başkan Büyükgöz'ün girişimleriyle belediyeye devredilen eski adliye binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Büyükgöz, binada incelemelerde bulundu. Başkan Büyükgöz'e eski adliye binasındaki incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Burkut ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.


GESMEK kurs merkezi


Binanın mevcut durumunu inceleyen Başkan Büyükgöz, ilgili müdürlerden yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükgöz, “Gebze Belediyesi'ne devredilen eski adliye binasını en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza başladık. Burayı GESMEK Merkez binası olarak değerlendirmeyi hedefliyoruz. Oldukça kullanışlı bir bina. Kurslarımıza yeni branşları ekleyeceğiz. Şimdiden Gebzeli hemşerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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