Başkan Büyükgöz'den esnaf turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den esnaf ziyareti. Cuma namazı sonrası Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan esnafları dolaşan Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflara bol, bereketli işler dileyen Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların talep, istek ve önerilerini dinledi. Mahallelerde devam eden meclis toplantılarının hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Büyükgöz, “Bu toplantıların benzerini ‘esnaflarımızla eşraf buluşmaları ve sohbetleri' şeklinde düzenleyeceğiz. İlçe ekonomimizin temel taşı sayılan esnaflarımızla birebir iletişimimizi ve etkileşimimizi daha dinamik bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Büyükgöz esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.