Başkan Büyükgöz'den kampanyaya bağış desteği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve tüm ülke genelinde devam eden Biz Bize Yeteriz yardım kampanyasına 3 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 3 aylık maaşını bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na 3 aylık maaşını bağışlayacağını sosyal medya hesaplarından açıklayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bugün Halkbankası Gebze Şubesinde para yatırma işlemini gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Yusuf Burkut ve Sedat Çelik ile birlikte banka şubesine giden Başkan Büyükgöz, para yatırma işlemini tamamladı. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu gönül seferberliğinde üzerimize düşeni yerine getirmek üzere bulunmaktayız. Gönlünden kopan vatandaşlarımızın katkılarıyla her geçen gün çığ gibi büyüyor. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla vatandaşlarımız karınca kararınca bu gönül seferberliğine katkı sunuyor hamd olsun. İmkanı olan Gebzeli hemşerilerimizi bu kampanyaya bu gönül seferberliğine katkı sunmaya davet ediyor, Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.