Başkan Büyükgöz'den Yaz Okulu'na sürpriz ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Gebze'nin en eğlenceli okulunda eğitim gören çocuklara sürpriz ziyaret. Gebze Belediyesi'nin ücretsiz Yaz Okulunda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Toplam 17 branşta verilen kurslara kayıt yaptıran ve ilgi alanlarına uygun şekilde usta öğreticilerinden eğitim alan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükgöz çocuklarla sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi.

Güzel Gelecek Akademisi, İstasyon, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Gebze Kapalı Spor Salonu'nda devam eden eğitimlere katılan öğrencileri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e çocukların ilgisi yoğun oldu. Çocuklarla uzun uzun sohbet eden Başkan Büyükgöz gerçekleştirdikleri aktivitelere de dahil oldu.

Yaptıkları tüm çalışmaların çocuklar için olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Gelecek sizin, siz geleceksiniz. Bu sebeple sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız bizler için çok önemli. Sizlerden beklentilerimiz çok fazla. Bugünün çocukları gençleri, yarının belediye başkanları, cumhurbaşkanları olacaksınız. Gayret edin çok çalışırsanız yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey olmaz. Hayatınız boyunca en çok dikkat etmeniz gerek şey ise vicdanlı insan olmaya önem gösterin. İnsan bu hayatta her şey olabilir ama en önemlisi iyi insan olmaktır. Sizler iyi insanlar olun. Bu ülkenin geleceği için kendi geleceğiniz için çalışın. Kendinize, ailenize, çevrenize karşı saygılı insanlar olun. Böyle insanlar da çevresinden saygı ve sevgi gören insanlar olur. Saygı duyulan, sevilen insanlar olun” dedi.