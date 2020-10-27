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Başkan Büyükgöz'ün çevre projesi ile Emine Erdoğan'dan ödül aldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.


Gebze Belediyesi'nin Sıfır Atık çalışmaları ödüle layık görüldü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çevreci belediye ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer birlik temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi'nin “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” Ödülünü aldı. Sıfır atık alanında yapılan doğru çalışmaların neticesinde ödüle layık görülmenin gururunu Gebzeli hemşerileriyle paylaştığını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevreci belediyecilik alanında ve sıfır atık projesi kapsamında yeni hizmetleri hızla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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