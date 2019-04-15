Başkan Büyükgöz'ün hafta sonu mesaisi

Gebze Center Alışveriş Merkezini gezen Başkan Büyükgöz burada Ahıska Sürgünü konulu resim sergisini ziyaret etti, Gebzeli hemşerileri ile sohbet etti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonun düzenlemiş olduğu 12. Uluslararası Öğrenci buluşmasına katılan Başkan Büyükgöz burada öğrencilerle bir araya gelerek Gebze ve Türkiye hakkındaki düşüncelerini sordu, sohbet etti. Başkan Büyükgöz hafta sonu ziyaretlerini AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın düğün törenine katılarak tamamladı. Başkan Büyükgöz, çifte her iki cihanda mutluluklar diledi.