Başkan Çiftçi, Çayırova'da yapılan çalışmaları anlattı

Milletvekillerini TBMM'de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da yapılan çalışmalar, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ile meclisteki makamında bir araya geldi. Çiftçi sırasıyla AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu'nu ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Milletvekilleriyle istişare ve değerlendirmelerde bulunan Başkan Çiftçi, Çayırova'da yapılan çalışmalar, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Yatırımlara ilişkin görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Çiftçi milletvekillerine günün anısına hediye takdim etti.

AK Parti'nin Grup Toplantısı'na katılan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve AK Parti Kocaeli Milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını yerinde dinledi.