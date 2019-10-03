Başkan Çiftçi 'den Kitap Fuar açılışına davet

Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Kitap Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti.

Çayırova Belediyesi'nin ilkini düzenlediği kitap fuarı 4 Ekim Cuma günü kitapseverlere kapılarını açıyor. 4-13 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuarın açılışı saat 10:00'da kültür merkezi önünde gerçekleşecek. 60 yayın evinin 200 bin kitapla stant açacağı fuara yerellerle birlikte 40 yazar katılacak. Çayırova ve bölgede ilk defa gerçekleşecek büyük kültür organizasyonu için tüm hazırlıkları tamamlayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki 20 bin öğrenciyi kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap kumbarası dağıtmıştı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de Kitap Fuarı'na tüm vatandaşları davet etti.