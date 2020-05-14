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Başkan Çiftçi fırınları denetledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, fırın ve unlu mamulleri imalatını yapan işletmelerde denetimde bulundu.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ekmek, pide ve unlu mamullerin imalatını yapan fırınları denetledi. Zabıta Müdürü Zafer Uyar ve ekiplerin eşlik ettiği Başkan Çiftçi, denetimde ekmek ve ramazan pidelerinde gramaj ölçümü yaptı.


İmalathanelerde, tezgahlarda ve satış alanlarında hijyen denetiminde bulunan Başkan Çiftçi, korona virüs salgını nedeniyle dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe çizgisi, dezenfektan ve maske kullanımı gibi konularda işletmeleri uyardı. Eksik gördüğü konularda işletme sahiplerini uyaran ve kuralları uygulayan işletmelere teşekkür eden Başkan Çiftçi, halkımızın sağlığını korumak için hijyen konusundaki titiz çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

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