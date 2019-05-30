Başkan Çiftçi ilk sözünü tuttu, yetimleri güldürdü

Seçim beyannamesinde “Beşikten Eşiği Yetim Projesi “ ile yetimlere sahip çıkacaklarının sözünü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçimin üzerinden daha iki ay geçmeden ilk vaadini yerine getirdi. Çayırova 'da yaşayan yetim çocukların tespitini yaptıran Başkan Çiftçi, gerekli araştırma sonrasında ihtiyaç sahibi yetim çocukları ilçedeki bir mağazadan tepeden tırnağa giydirdi. Belediyenin organizasyonu ve Meclis Üyesi Fatmanur Çelik'in sponsorluğunda 154 çocuk bayram öncesi büyük sevinç yaşadı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerin yanında olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çiftçi, Bayram öncesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi yetim çocukların bayramlık elbiselerini alarak yüzlerini güldürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Seçim beyannamesinde “Beşikten Eşiğe Yetim Projesi” ile yetimlere sahip çıkma sözü verdiklerini belirten Başkan Çiftçi, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sumaya devam edeceklerini belirterek, “Doğuştan veya sonradan küçük yaşlarda yetim kalan maddi durumu olmayan çocuklarımız ve gençlerimize iş ve aile düzeni kuruncaya kadar destek olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kulandı.