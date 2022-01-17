Başkan Çiftçi, kadınlara projeleri anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Kadın Buluşmaları" programı kapsamında bir araya geldiği kadınlara hizmetleri ve projeleri anlattı.

Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda Kadın Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Programa katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, projelerinde kente kimlik kazandırmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Bu kapsamda hastane, meydan, bilgi evi, kültür evi, kitap kahveler gibi birçok önemli çalışmayı başlattık. Birçoğumuz farklı şehirlerden Çayırova'ya gelip buraya yerleştik. Artık burası da bizim memleketimiz. Çayırova'yı seviyoruz. Çayırova'yı daha da güzel bir kent yapmak için emek veriyoruz, Çayırova'yı sevince daha gönülden çalışıyoruz. Göreve geldiğim günden bugüne kadar tamamlanan projelerden benim için en özel olanı "Beşikten Eşiğe Yetim" projesidir. Birçok yetim ve öksüz çocuğa doğrudan temas edebiliyoruz. Çocuklarımızın maddi manevi yanındayız" dedi.