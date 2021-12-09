Başkan Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı

Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen ve Çayırova Menderes Spor Kulübü Başkanı Murat Babaoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi ziyaret etti.

Sportif çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye, spora, sporcuya verdiği destek ve sporun gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi ise Çayırova'yı kulüplerle birlikte spor kenti yapmaya kararlı olduklarını belirterek, sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Görüşme sonrasında Menderes Spor Kulübü Başkanı Murat Babaoğlu, maçlarını izlemeye davet ettiği Çiftçi'ye, üzerinde ismi yazan 28 numaralı Menderes Spor forması hediye etti.