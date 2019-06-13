Başkan Çiftçi, mahalle meclislerinde vatandaşların taleplerini dinleyecek

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim beyannamesinde yer verdiği sözlerden biri olan “Mahalle Danışma Meclisleri” projesini hayata geçirerek, vatandaşların taleplerini dinlemeye hazırlanıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart Mahalli Seçimleri'nde verdiği bir sözü daha yerine getiriyor. Göreve geleli daha üç ay olmadan ilk sözünü yetimleri sevindirerek tutan Başkan Çiftçi, beyannamedeki diğer bir vaat olan “Mahalle Danışma Meclisleri” projesini hayata geçiriyor. Problem ve taleplerinin dinlenmesi amacı ile ilçeye bağlı mahallelerdeki meclis toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelecek. Bu kapsamda 14 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Süleymaniye Caddesi üzerindeki park alanında gerçekleşecek olan ilk mahalle danışma meclis toplantısında Başkan Bünyamin Çiftçi, mahalle sakinlerinin görüş, öneri, fikir ve sorunlarını dinleyecek. Mahalle danışma meclislerini ilçenin genelinde planlayan Başkan Çiftçi, yardımcıları ve birim müdürleri ile vatandaşlardan gelen talepleri dinleyecek.