Başkan Çiftçi muhtarlarla yürüdü

Çağdaşkent mesire alanında mahalle muhtarları ile sabah sporunda bir araya gelen Başkan Çiftçi, yürüyüş sonrası muhtarla birlikte kahvaltı yaptı. Muhtarlarla istişarelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmetlerin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarla sürekli iş birliği içinde olduklarını belirterek, önemli bir görev ifa eden muhtarlarla bu dönem birlikte yol yürüyerek ilçeye hizmet edeceklerini söyledi. Çayırova'nın daha mutlu ve yaşanabilir bir kent olması için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova'yı ilçe halkı ile birlikte yönetmeye devam edeceklerini kaydetti.