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Başkan Çiftçi, okullara dezenfektan seti dağıttı

21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sağlıklı bir eğitim için okullara dezenfektan seti dağıttı.


ÇAyırova'da vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak amacayıla çalışmalarını sürdüren sürdüren Çayırova Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okulları dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdi. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri,21 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacak okulların tüm ortak kullanım alanlarını iki gün süren hummalı çalışma sonucunda dezenfekte etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ile birlikte okullara dezenfektan seti dağıttı.


Yüz yüze eğitim öncesi okulları dezenfekte ederek eğitime hazır hale getirdiklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydederek, dezenfekte ederek tedbir aldıkları okullara sağlıklı bir eğitim için dezenfektan seti de dağıttıklarını ifade etti.

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