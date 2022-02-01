Başkan Çiftçi, saha ekipleriyle buluştu

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle buluştu. Belediye çalışanları ile çay içip sohbet eden Çiftçi, "Çayırova'ya sizinle birlikte hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir Çayırova için birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizi her alanda marka yapmak ve adını duyurmak için sizlerle birlikte yol yürüyoruz. Hizmetlerimizde sizlerin emeği büyük. Halkımıza hizmet etmek için fedakar ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Çayırova'mız için çalışmaya devam edip daha nice güzel işlere imza atacağız" dedi.