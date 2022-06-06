Başkan Çiftçi'ye "Sıfır Atık İlkleri" ödülü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çevre Haftası dolasıyla düzenlenen programda "Sıfır Atık İlkleri" ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çitçi, sıfır atıkla ilgili yaptığı çalışmalar dolayısıyla ödüllendirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler katıldı.

Çevre Haftası'nda anlamlı bir ödüle layık görülmekten duyduğunu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi, "Temiz çevre, yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için 3 yılda birçok ilkleri ve yenilikleri hayata geçirdik. İlçeye sıfır atık belgesi alan ilimizde birinci Türkiye'de 6. ilçe belediyesi olduk. Doğa ile dost, çevreye duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için mobil eğitim aracımızda çocuklarımıza sıfır atık eğitimi veriyoruz. Çevre bizim, gelecek bizim anlayışıyla yaptığımız çalışmaların ödülle taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.