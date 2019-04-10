Başkan Doç. Dr. Büyükakın'dan Komek'e istihdam çağrısı

MEK Karamürsel İlçe Sergisi'nin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, istihdam kurslarına ağırlık verilmesi talimatı verdi.

Karamürsel KO-MEK İlçe Sergisi'nin açılışına Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş, AK Partili yöneticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışında kursiyerleri yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın, KO-MEK açılımının önümüzdeki dönemde daha fazla istihdama dönük kurslarla güçlenmesini istediğini belirterek, bu kapsamda gerekli talimatları verdiğini söyledi

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende ilk konuşmayı kursiyerler adına Türk Mutfağı ve Pastacılık Branşı kursiyeri Günhan Şen yaparak kendilerine bu imkanları sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, “KO-MEK'ten 15 yıl içinde 577 bin 840 kişi ücretsiz eğitim hizmeti aldı. Neredeyse bu kentin dörtte biri yani yüzde 25'i, KO-MEK'lerden eğitim almış. Toplam 42 merkezimiz var. Aslında Halk Üniversitesi tabirini hakikaten hak ediyor. Yani 640 civarında idareci arkadaşımız, öğretmenimizle bu kentin her noktasında insanımızın hayatına renk ve değer katmaya devam ediyor” dedi.

KO-MEK'in yeni dönemde, özellikle istihdam kurslarının güçlendirilmesine yönelik bir dizi talimat verdiğini belirten Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu açılımın biraz da istihdama dönük kurslarla güçlenmesi benim özel üzerinde durmak istediğim konulardan biri. Herhangi bir nedenle, okul hayatının dışında kalmış, eğitimini tamamlayamamış, ya da bir meslek edinememiş gençlerimiz varsa, onları bu kurslar aracılığıyla, meslek sahibi ederek, civardaki iş yerlerinde kaliteli eleman olarak çalışmalarına yardımcı olmak bizim için ayrı bir vesile, ayrı bir hedef olacak. Bizim mesela Arıcılık branşımız var. Bu tür tarım sektörünü destekleyici projeleri de geliştirmek onu yaygınlaştırmak, çiftçimize destek sağlayacak şekilde çalışmaları arttırmakta fayda görüyorum. Arkadaşlarıma da bu çalışmaları Karamürsel üzerinde benzer bölgelerde yaygınlaştırma talimatını veriyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte çok da zenginleşerek devam eder. Bu kurslar aracılığıyla, hem şehrin yaşamına katkı sağlamış oluruz hem de kursiyerlerimiz şehrin yaşamına katkı sağlamış olurlar” diye konuştu.

Sanat eğitim kursiyeri olan hanımlara da müjde veren Büyükakın, “Hanımlarımızın, kurslarda öğrenmiş oldukları el sanatlarını ev ekonomilerine katmalarıyla ilgili ayrı bir çalışmayı da yapalım istiyorum. Üretilen el emeği ürünlerin bir şekilde pazarlanması için de bir satış bağının kurulması, insanların hayatlarına küçük de olsa renk katacak aynı zamanda ekonomisine küçük bir katkı sağlamış olacak. Yani bunu biraz daha açmak, ekonomi ile buluşturmak, istihdam ile buluşturmak bizim yeni dönemdeki vizyonumuzdan biri olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmanın sonunda, her ilçe sergisinin açılışında olduğu gibi evlenecek olan kursiyere KO-MEK Bohçası verildi. Kursiyer Ebru Yavuz bohçasını Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın elinden aldı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gelecek yaz evleneceğini öğrendiği kursiyeri tebrik ederek, nikâhını kıyma sözü verdi. Ahşap Boyama Usta öğreticisi Tuğçe Küçükikiz de kursiyerleriyle birlikte seramikten yaptıkları bir çeşmi bülbül vazoyu Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a hediye etti. Ardından protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşların katılımı ile kurdele kesilerek Karamürsel İlçe Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergideki ürünleri inceleyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın emekleri ve başarıları nedeniyle kursiyerleri ve onları yetiştiren usta öğreticileri kutladı.