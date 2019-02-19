14 yaşındaki bir çocuğumuzu kendi çıkarları için kullanması bence yakışıksız oldu” dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, gündeme dair açıklamalar yaptı. CHP İzmit Belediye Başkanı Adayı Hürriyet ile fotoğraf çektirdiği için İzmit Belediyespor güreşçisinin lisansının iptal edildiği yönündeki iddialara cevap veren Başkan Doğan, “Lisans iptali gibi bir durum söz konusu değil, olsa dahi bu ben buna müsaade etmem bu çocuklar bizim çocuklarımızdır” dedi.

Makam toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Öncelikle güreşçi konuyu gazetelerde çıkan haber üzerine dün akşam öğrendim. İzmit Belediyespor Kulübü ayrı bir kuruluştur ve ayrı bir yönetimi vardır. Basında görünce hemen olayı araştırdım. Kulüp başkanı ve antrenörden böyle bir kararın olmadığını, sadece ailesine uyarı yapıldığı yönünde bilgi aldım. Sporcumuzun ailesiyle görüştüğümde Fatma Hanımın çocuklarına sponsor olduğunu ifade ettiler. Belediye başkanlığım döneminde güreş birimini kuran ve bu konuda ayrı bir hassasiyet olan biri olarak bir sporcumuzun böyle bir olay nedeniyle antrenman dışı bırakılmasına müsaade etmem. O çocuklar bizim çocuklarımızdır bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Benim bilgim oldu ve olaya el koydum” dedi.

Konuşmalarına devam eden Başkan Doğan, “Ailenin de üzerinde siyasi bir ismin yazılı olduğu formayla çocuklarının bu şekilde gündem olmasından rahatsız olduklarını anladım. Sporcu evladımızla ilgili hiçbir sorun yok. Kulübün aldığı olumsuz yönde bir karar yok. Ama benim burada üzüldüğüm bir şey var. Siyasi rekabeti sahada yapacağız. Nezaketle yapacağız. Ama bu gündemi yaratmaya çalışanlarında bu hassasiyete dikkat etmesi lazım. 14 yaşındaki bir çocuğumuzu kendi çıkarları için kullanması bence yakışıksız oldu. O spor mayosunda çocuğun kendi ismi yazsa daha uygun olurdu. O mayoda bir belediye başkanı adayının isminin yer alması yakışıksız oldu. Ben bu durumu yadırgadım” diye konuştu.

“Sporu ve sporcuları, hele hele 14 yaşındaki bir sporcuyu siyasete lütfen alet etmesinler” diyen Doğan, İzmit Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları da değerlendirerek, “Öncelikle İzmit Belediyesi olarak vaat ettiklerini fazlasıyla yapmış bir belediye olarak sizlere sunum yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon liralık maliyetle şehrimizin ülke genelinde ve dünya çapında tanınmasını sağlayacak olan Sanal Gerçeklik Küresi ve Deprem Müzesi'nin açılışını mart ayı içerisinde yapacağız. Burası Abdullah Tayyip Olçok Eğitim ve Gösteri Merkezi olarak hizmete girecek. Diğer yandan 11 köyümüzde doğalgaz çalışmalarını tamamladık. Bununla ilgili meşale yakma törenimiz olacak. Bisiklet dağıtımlarımız tamamlanacak. Görev süremiz boyunca 80 bin bisiklete ulaşacağız” şeklinde konuştu.